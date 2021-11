“C Politique” dimanche 28 novembre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 28 novembre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

En coulisse > 5ème vague, grève dans les hôpitaux

Invités : Caroline Bremaud, cheffe du service des urgences du Centre hospitalier de Laval. Benjamin Rossi, infectiologue l’hôpital Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Les migrants sont-ils les grands oubliés du Brexit ? Invités : Damien Carême, député européen. Jean-Louis Bourlanges, député Modem des Hauts-de-Seine. Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph. Marion Van Renterghem, grand reporter. La Justice en colère C Politique reçoit des juges de l’application des peines : Albertine Munoz, Nelly Bertrand et Anna Michaut.