“Envoyé Spécial” jeudi 2 décembre sur France 2 : les reportages au sommaire

Jeudi 2 décembre à 21:05, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Protoxyde, quand le gaz hilarant ne fait plus rire

En septembre dernier, sur les Champs-Elysées, une automobiliste fonce sur des passants après avoir inhalé du gaz hilarant. Plusieurs personnes sont grièvement blessées. Dans les hôpitaux, les services de neurologie admettent de plus en plus de jeunes patients intoxiqués pendant des soirées festives au protoxyde d’azote. Ce gaz, censé déclencher des fous rires, n’est pas sans risque à forte dose. Quelles sont les conséquences de cette pratique sur le cerveau ? Pourquoi ce gaz, dont la vente est désormais interdite aux mineurs, connaît-il un tel succès ? Qui en profite ?

Un sujet de Clément Le Goff, Guillaume Beaufils et Julien Cordier.

La grande démission, ou la revanche des salariés aux Etats-Unis

C’est un record historique : plus de 4 millions de salariés ont démissionné de leur travail aux mois d’août aux Etats-Unis. Depuis début octobre, le nombre de grèves explose et les débrayages se multiplient dans tous les secteurs : agroalimentaire, restauration, industrie, santé… Chez Kellogg’s ou John Deere, des milliers d’employés sont en grève depuis des semaines pour obtenir des augmentations de salaires et de meilleures conditions de travail. Après le choc de la pandémie, de plus en plus de salariés américains refusent de revenir au monde d’avant, synonyme de petits salaires et d’horaires à rallonge. Confrontés à une pénurie de main d’œuvre inédite, les employeurs se retrouvent souvent en situation de faiblesse face aux revendications des salariés.

Un sujet de Laura Aguirre de Carcer, Giona Messina et Benoit Sauvage.