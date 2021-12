“Maison à vendre” : inédit vendredi 3 décembre sur M6 avec Stéphane Plaza à Bois-d’Arcy & Aubergenville (vidéo)

Vendredi 3 décembre à 21:05, M6 proposera un nouvel inédit de “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza, suivi de deux numéros en rediffusion.

Corinne et Alexandre / Onel et Alexandre (Inédit)

Stéphane Plaza se rend dans les Yvelines afin d’aider deux familles à vendre leur bien. Cette fois-ci, il a besoin d’un coup de pouce et fait appel à ses amis ! Une séquence « Plaza & friends » haute en couleurs à ne pas manquer avec Laurent Petitguillaume, Antoine Blandin et Jeanfi Janssens.

Corinne, 58 ans, vit dans une maison à Bois-d’Arcy dans les Yvelines avec son fils Alexandre, 28 ans, qui est revenu habiter avec elle après le décès de son père, dont ils ont récupéré toutes les affaires. Corinne et Alexandre ont acheté ensemble une nouvelle maison à Bois-d’Arcy mais ont très peur que le prêt-relais s’éternise. Stéphane Plaza, Carole Carat et mêmes quelques invités surprises vont se surpasser pour faire le tri et remettre cette maison familiale au goût des acheteurs !

Onel, 32 ans, et Alexandre, 45 ans, habitent depuis une dizaine d’années à Aubergenville dans les Yvelines, dans un grand ensemble de 2 000 logements, dans un appartement au 4e étage. Ils ont craqué sur une maison à quelques kilomètres, avec un grand jardin mais aussi avec quelques travaux de rénovation… Pour les financer, ils ont besoin de vendre leur appartement au plus vite. Stéphane Plaza et Sophie Ferjani vont se creuser les méninges et réaliser dans la bonne humeur les transformations les plus judicieuses pour vendre au plus vite !

Aline / Amandine et Jean-Yves (rediffusion)

Carole Carat, la sœur de Fabienne Carat, accompagne Stéphane Plaza pour venir en aide à Amandine, 34 ans, employée de mairie, Jean-Yves, 41 ans, DJ dans l'événementiel, et leurs 3 enfants de 8, 5 et 2 ans. Ils vivent actuellement à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, dans un… 61m². Le couple avait acheté cet appartement quand ils n'étaient que 2 mais à 5, cette surface n'est plus du tout adaptée. Ils souhaitent déménager pour avoir plus d'espace mais, pour l'instant, ils n'ont eu aucune visite, et la situation semble bloquée. Stéphane Plaza et Carole Carat vont tout mettre en oeuvre pour vendre au plus vite !

Cap sur Marseille où est installée Sophie Ferjani. L'architecte d'intérieur accompagne Stéphane Plaza pour venir en aide à Aline, 63 ans, ancienne assistante de direction et toute jeune retraitée, qui vit près du Vieux-Port de Marseille. Elle a emménagé dans son appartement avec ses 3 enfants il y a 14 ans, après son divorce. Aujourd'hui, ses enfants ont quitté le nid, et Aline ne peut plus assumer toutes les charges de cet appartement qu'elle aime tant. Mais elle est complétement dépassée par la vente de ce bien atypique, qui peut être plutôt effrayant pour des acheteurs… Stéphane Plaza et Sophie Ferjani vont revoir l'agencement de toutes les pièces et mettre en valeur les atouts de cet appartement à la localisation idéale pour enfin provoquer le coup de cœur chez les visiteurs.

Jeanine et Gérard / Christel et Loïc (rediffusion)

Jeanine, 60 ans, travaille dans une école maternelle, et Gérard, 61 ans, a fait sa carrière à la SNCF avant de prendre sa retraite il y a 6 ans. Le couple habite depuis 26 ans à Clamart dans les Hauts-de-Seine, dans un appartement au rez-de-chaussée. Ils y ont vu grandir leurs 3 enfants qui ont maintenant quitté la région parisienne. Et c'est bien pour cette raison que Jeanine et Gérard veulent eux aussi partir dans le sud de la France, afin de se rapprocher de leurs enfants et de profiter pleinement de leurs petits-enfants. Ils ont une maison de famille à Béziers qui les attend, mais avant, ils doivent impérativement vendre leur appartement pour que le fruit de cette vente leur permette de faire les travaux nécessaires dans cette maison. Or depuis 10 mois, ils n'ont eu que 8 visites et… aucune offre. Un appartement au rez-de-chaussée et une décoration datée rendent en effet la vente compliquée…

Stéphane Plaza va venir en aide à ce couple et tout mettre en œuvre pour vendre au plus vite. Quant à Emmanuelle Rivassoux, elle va donner un vrai coup de jeune à cet appartement et combler les lacunes de ce rez-de-chaussée afin qu'il plaise au plus grand nombre de visiteurs.

Christel, 41 ans, est professeure de musique, et Loïc, 42 ans, travaille aux services administratifs du Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés. Ils vivent aujourd'hui à Crosne, dans l'Essonne. Le couple, qui s'est rencontré il y a 20 ans quand Christel était encore étudiante en musique, a depuis eu 3 enfants : Camille, 18 ans, Valentin, 16 ans, et Emma, 14 ans. Ils vivent donc aujourd'hui à 5 dans un appartement de moins de 90 m² et les filles ne supportent plus de partager la même chambre. Depuis maintenant 2 ans, le couple essaie de vendre cet appartement devenu trop petit pour les 3 adolescents, mais ils ont eu très peu de visites et aucune offre.

Stéphane Plaza va aider cette famille, qui commence à désespérer, en essayant de comprendre ce qui bloque la vente. Et Sophie Ferjani va s'attaquer à toutes les pièces de cet appartement en apportant des transformations qui vont enfin provoquer un coup de cœur chez les acheteurs potentiels.