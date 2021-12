“C Politique” dimanche 5 décembre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 5 décembre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : David Djaïz, essayiste et enseignant à Sciences-Po. En coulisse > Zemmour, dans l’ombre des Le Pen Invitée : Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Présidentielle : la campagne la plus à droite de notre histoire politique ? Invités : Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde. Mathieu Souquière, expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès. Vincent Martigny, maître de conférences en science politique. Catherine Nay, journaliste. Le doc C Politique > Enfants de féminicides Invités : Sonia Elotmany, co-fondatrice de l’association « Les mamans du ciel ». Marie Tamarelle Verhaeghe, députée LREM de l’Eure.