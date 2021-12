“Familles extraordinaires” « Élever un enfant handicapé : l’amour plus fort que tout ! », lundi 6 décembre sur 6ter

Lundi 6 décembre à 21:05, Élodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour suivre un nouvel inédit du magazine “Familles extraordinaires” : « Élever un enfant handicapé : l’amour plus fort que tout ! ».

Être plus forts que la différence, c’est la devise de ces trois tribus, qui élèvent un ou plusieurs enfants porteurs de handicap. Leur quotidien est composé de combats, mais surtout de belles récompenses, car ces familles font de cette singularité une chance.

À Saint-Cézaire-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), Marjory et Stéphane ont adopté deux petites filles trisomiques. Elles ont 5 et 10 ans, et c’est un défi quotidien d’adapter le planning familial et scolaire à leurs rendez-vous médicaux. Heureusement, la famille sait aussi s’offrir des pauses. Pour ses vacances, elle traverse la France en camping-car !

À Romans-sur-Isère (Drôme), Yla, 5 ans, est atteinte d’une maladie rare qui l’handicape lourdement. Pour Cloé et Khaled, ses parents, pas question de se résigner : ils veulent offrir à leurs 4 filles une vie aussi normale que possible, même si cela exige une incroyable organisation. Pour récolter des fonds, ils ont créé une association de soutien, que la maman anime avec énergie.

Dans les Pyrénées-Orientales, la grande famille recomposée de Julie et David se bat pour soutenir la petite Esmée, atteinte d’une malformation cardiaque qui la fragilise. Chez elle, la moindre fièvre peut devenir dramatique. Mais ses parents l’entourent en permanence et lui préparent pour ses 3 ans un anniversaire dont elle se souviendra.