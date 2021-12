“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Valérie Pécresse ce 12 décembre sur France 3

Ce 12 décembre à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Valérie Pécresse, candidate LR à l'élection présidentielle 2022.

Une semaine pour rassembler la famille des Républicains et envoyer des messages d’unité. Valérie Pécresse, grande gagnante de la Primaire LR a visité sur leurs terres ses anciens concurrents, du Sud au Nord, de Ciotti à Bertrand en passant par la Savoie de Michel Barnier. Résultat, elle hisse son image dans les sondages, donne des ailes à son entourage et commence à inquiéter les proches d’Emmanuel Macron.

Pourtant, entre dérives droitières et tentations centristes, les sujets de divisions et les egos trouvent toujours à s’exprimer dans un parti, orphelin d’un leader, depuis Nicolas Sarkozy. L’ancien Président reste d’ailleurs ostensiblement éloigné de la candidate en campagne. Une campagne toujours menacée de restrictions dues au Covid. A quelques jours des fêtes de Noël, chacun voudrait imprimer ses thèmes et sa personnalité afin que les Français s’en emparent. Immigration, pouvoir d’achat, Europe, fiscalité…

Valérie Pécresse répondra aux questions de Francis Letellier et Astrid de Villaines, cheffe du service politique du HuffPost nous présentera sa « Carte Blanche ».