“Echappées Belles” : « Jordanie, un rêve de voyageur », samedi 18 décembre sur France 5 (vidéo)

Samedi 18 décembre à 20:50, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène en Jordanie.

Petit pays au centre d'une région en conflits, la Jordanie apparaît comme un havre de paix. Sept fois plus petit que la France, elle est composée de 80% de désert, a su tirer son épingle du jeu de par son extraordinaire histoire vivante, ses paysages époustouflants et l'accueil chaleureux de ses habitants.

Les touristes, de plus en plus nombreux, profitent des sublimes paysages du nord, avec les tableaux verdoyants de la vallée du Jourdan, en passant par la dynamique et lumineuse Amman, et la célèbre mer morte. Au Sud, la Jordanie offre un bel itinéraire sur les traces de Lawrence d’Arabie, du port d’Aqaba à l’oasis d’Azraq en passant par l’étonnant désert ocre du wadi Rum, où des communautés bédouines vivent encore comme leurs ancêtres nomades.

La célèbre route du Roi relie le Nord au Sud sur plus de 300 kilomètres. Aujourd’hui, les caravanes chargées d’encens et d’épices ne se croisent plus, mais les innombrables trésors du Patrimoine mondial, témoins de plus de deux mille ans d’histoire, se dressent encore sur le passage des voyageurs. Marchands nabatéens, légionnaires romains, armées musulmanes ou chevaliers croisés, tous sont passés par cette terre, y laissant des monuments et châteaux spectaculaires. La merveilleuse Pétra, ancienne cité nabatéenne, est le principal joyau de ces nombreux vestiges antiques.

C’est ce pays aux mille couleurs que Jérôme Pitorin s'apprête à découvrir. Son voyage débute au milieu des vestiges Romains d’Umm Qais, pour prendre fin dans le désert de Wadi Rum. Du nord au sud, Jérôme échange avec une génération en pleine revendication d’une identité forte. Des femmes et des hommes attachés à leur histoire et leur culture, et qui tentent, dans le même temps, de faire évoluer les mœurs.

Riche de nombreuses influences liées aux mouvements de population dans la région, comment la Jordanie parvient-elle à affirmer sa propre identité ? Quels sont les marqueurs de cette identité ? Entre le nord en accord avec son temps et le sud ancré dans les traditions, comment ces deux visages de la Jordanie se complètent-ils ?

Les reportages diffusés :

Entre mer et désert

Success story de femmes

Les 100 ans de la Jordanie, la communauté circassienne

La cuisine jordanienne

En Jordanie, on n'a pas d'eau ni de pétrole mais on a des idées

Sur la trace de l'oryx.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Magie blanche en Finlande ».

La Finlande, c'est le Grand Nord, des forêts et des lacs à perte de vue, un air vif et vivifiant.

En Finlande, il est impossible de résister à l'appel de la nature. Dans un pays de neige et de glace, de nombreuses activités uniques au monde peuvent être pratiquées dans un cadre à la fois sauvage et féerique.

La Finlande est souvent décrite comme un modèle européen : système d'éducation, politique environnementale, taux de chômage très bas... Le pays est souvent cité pour ses avancées socio économiques et environnementales. En 2018, le pays a été élu "pays le plus heureux au monde" par le World Happiness Report.

Sophie Jovillard voyage du Sud au nord de la Finlande en allant à la rencontre de ces habitants, parfois d'adoption - qui ont fait le choix de vivre au plus près de la nature et de ses ressources. Sa quête finale : rencontrer le Père Noël.

Les reportages diffusés :