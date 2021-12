“Enquête Exclusive” « Taïwan : l’île assiégée par le géant chinois », dimanche 19 décembre sur M6 (vidéo)

Dimanche 19 décembre, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” à Taïwan, le seul territoire au monde qui résiste encore au géant chinois.

Territoire insulaire, situé au large de la Chine, Taïwan (23 millions d’habitants) a un statut unique au monde. Ni un vrai pays indépendant, ni une province chinoise, l’île vit de façon totalement autonome. Elle a son propre gouvernement, son armée, son économie, sa diplomatie, sa monnaie…

Contrairement à la Chine, dont l’objectif est de placer l’île sous son autorité, la presse, les réseaux sociaux, les élections et les religions sont libres à Taïwan. La présidente est une femme, élue démocratiquement. C’est le seul « pays » d’Asie où le mariage gay est légal, le seul gouvernement du monde avec un ministre transgenre, le seul parlement avec un député rocker. Et à Taïwan, le droit de manifester est acquis. En bref, une démocratie moderne et avancée, mais aussi très menacée : « l’endroit le plus dangereux du monde » selon le magazine britannique The Economist.

Aujourd’hui, plus que jamais, la Chine accentue la pression pour faire revenir l’île dans son giron, quitte à employer la force. Mouvements de navires de guerre, survols par l’aviation chinoise, pression sur les dissidents, cyberattaques sur ses entreprises... Se sentant assiégée et refusant de se laisser absorber par le frère ennemi de toujours, Taïwan a mobilisé 8 000 soldats pour préparer une contre-offensive face à l’invasion chinoise. De leur côté, les États-Unis ont déclaré récemment qu’ils seraient prêts à intervenir militairement en cas d’attaque de l’île par la Chine.

Si la majorité de la population a opté pour le statu quo, le fossé se creuse de plus en plus entre Taipei et Pékin. La jeune génération dénonce l’ingérence chinoise et multiplie les manifestations pro-indépendance.

Enquête sur Taïwan, le seul territoire au monde qui résiste encore au géant chinois.