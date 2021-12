“Echappées Belles” : « Le Queyras, un secret à partager », samedi 25 décembre sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir samedi 5 décembre à 20:50 sur France 5, le numéro du magazine “Echappées Belles” : « Le Queyras, un secret à partager ».

Le Queyras, ce territoire niché entre le Briançonnais et la frontière italienne, est l'un des rares endroits qui a su garder son anonymat.

Cette citadelle, entourée de crêtes et de sommets, cache de nombreuses merveilles, à commencer par ses paysages.

Ismaël Khelifa va partir à pied à la découverte de ses vallées, de ses sommets et de ses lacs. Depuis la porte d'entrée, à Mont-Dauphin, jusqu'à son plus haut sommet, au Mont Viso, Ismaël va arpenter les chemins du Queyras. Sur sa route, il va rencontrer ses habitants, amoureux de ses paysages flamboyants, de son ciel étoilé et ensoleillé 300 jours par an.

À la suite de ce numéro, France 5 vous proposera de voir ou de revoir : « De Saint Barth à la Dominique » avec Sophie Jovillard.

Leur localisation en fait des voisines, des soeurs qui se partagent les mêmes eaux de la Caraïbe. Cependant, les îles de Saint-Barthélemy et de la Dominique ont chacune leur identité, leur âme, leur histoire : une diversité qui les place souvent aux antipodes mais qui permet aux voyageurs un large choix des possibles. Au sud, la Dominique est l'île nature des Caraïbes tandis qu'au nord, Saint-Barthélemy se concentre sur un tourisme de luxe.

Sophie commence son voyage à " Saint-Barth " par une visite de sa capitale, Gustavia…

