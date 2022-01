“Complément d'Enquête” sur le harcèlement dans l'armée, jeudi 6 janvier sur France 2

Jeudi 6 janvier à 23:00, Tristan Waleckx vous proposera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'Enquête” dont le thème sera : « Harcèlement dans l’armée : des militaires brisent le silence ».

Cagoulé, ligoté sur une cible en plein milieu d’un champ de tir, lors d’un exercice à balles réelles des avions de chasse de son tout nouvel escadron : voici l’incroyable bizutage subi par un jeune pilote de l’armée de l’air en 2019.

Pour la première fois, Antoine, la victime de ce simulacre d’exécution, brise la loi du silence et accepte de témoigner à visage découvert pour Complément d’enquête. Il raconte la violence et le sentiment d’impunité qui régneraient dans le petit monde des pilotes de chasse.

Alors qu’à longueur de déclarations, le ministère des Armées prône l’exemplarité et la tolérance zéro, Complément d’enquête s'est procuré des dizaines de documents inédits qui contredisent la version officielle. Insultes, harcèlement, traitements dégradants, coups… Pendant des mois,Complément d’enquête a contacté de nombreux militaires, témoins ou victimes, pilotes, mécaniciens ou officiers de renseignement : tous dénoncent des faits d’une extrême gravité et déplorent l’absence de réaction des plus hautes instances de l’armée, voire l’omerta qui régnerait dans ses rangs.

Que se passe-il dans l’armée de l’air ? Pourquoi sur la base de Nancy-Ochey, la plus décriée, 6 militaires ont-ils porté plainte pour des faits de violences physiques, de harcèlement moral et sexuel ces dernières années ? L’armée sanctionne-t-elle vraiment les comportements déviants ?

Complément d’enquête vous révèle la face sombre d’un univers aussi fascinant qu’inquiétant, celui des pilotes de chasse.

Une enquête de Pierre-Stéphane Fort et Mikaël Bozo avec TV Presse.