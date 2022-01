“Echappées Belles” : spéciale aventure pyrénéenne, samedi 8 janvier sur France 5 (vidéo)

Samedi 8 janvier à 20:55, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”, un numéro spécial « aventure pyrénéenne » avec Ismaël Khelifa avec Jacob Karhu.

La chaîne des Pyrénées est la source d’inspiration de nouveaux modes de vie. Sa nature environnante, son climat et sa culture du pastoralisme en font un territoire enclin à la déconnexion. Ce pays de montagne et d’eau, constitue un formidable terrain de promenades ou de randonnées.

Face à la crise écologique, ainsi qu’à la crise sanitaire, 10% des Français disent rêver de changer de vie. De nombreuses familles font ainsi le choix de changer d’air et imaginent une nouvelle vie loin des habitudes consuméristes.

Jacob Karhu, un jeune homme de 26 ans, a fait son choix. Depuis son adolescence, c’est un vrai Robinson : il fait du feu, fabrique des cabanes, apprend à se nourrir de plantes sauvages... Par le biais de son mode de vie, il tente de réduire au maximum son impact sur l’environnement. Bien plus qu’un loisir, c’est une philosophie qu’il a mise en pratique durant 7 mois, au coeur de l’Ariège. « En vivant au milieu de la nature, on comprend vite que gâcher est un non-sens. On comprend ce qui est essentiel à nos avenirs : la nécessité de consommer moins, de consommer mieux. Il est vital, aujourd’hui et pour demain, de nous engager progressivement dans la décroissance énergétique » ( extrait du livre « Vie Sauvage, mode d’emploi »)

Dans cette nouvelle émission spéciale au grand air, Ismaël Khelifa vit une expérience au contact de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de vivre en harmonie avec la nature. Jacob et son van seront ses compagnons de route. Ensemble, ils vont parcourir la chaîne des Pyrénées et vivre comme des Robinsons modernes.

Alors que veux dire « vivre en parfaite autonomie dans la nature ?" Ismaël va-t-il relever ce défi et apprendre les bases de la vie sauvage, à l’instar de Jacob ?

Les reportages diffusés au cours de l'émission :

L'isolement, du recul, d'une vie plus solitaire.

Le patou des Pyrénées.

L'appel des cimes.

A plusieurs, on est plus fort.

L'éveil à la nature chez les Scouts.

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro « Éblouissante République dominicaine ».

De Punta Cana à la péninsule de Samana, en passant par la dynamique capitale Saint-Domingue, derrière la carte postale, Raphaël de Casabianca s'en va explorer un pays authentique, bercé par les acteurs de son quotidien.

Au-delà de Punta Cana et de ses séjours "all inclusive", ce pays offre un visage riche et complexe. Majoritairement rurale, ses habitants sont pour la plupart issus du métissage, entre les Taïnos, la plus ancienne civilisation des Caraïbes, les esclaves africains et les colons européens.