“Enquête Exclusive” : « Sexe et amour en Israël », dimanche 9 janvier sur M6

Dimanche 9 janvier à 23:00, Bernard de la Villardière vous proposera sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” : « Sexe et amour en Israël ».

Sur la Terre sainte, en Israël, les relations amoureuses et sexuelles sont à la fois très libres et très codifiées. Ici, vie civile et religion ne font qu’un.

Seul le mariage religieux, où les époux doivent être de même confession, est reconnu. De nombreux couples (20 000 chaque année y compris homosexuels) sont ainsi obligés de se marier à l’étranger, la plupart sur l'île de Chypre. Israël reconnaissant les unions civiles, ces couples peuvent ensuite rentrer chez eux et faire enregistrer légalement leur mariage.

Par ailleurs, Israël détient le record de fécondité des pays industrialisés (3,11 enfants par femme, contre 1,86 en France). Les PMA (Procréation médicalement assistée) et GPA (Gestation pour autrui) sont accessibles aux femmes célibataires, ainsi qu’aux couples homosexuels.

Encourager et faciliter la conception d’enfants est, au sein de l’Etat hébreu, une véritable stratégie nationale dans ce pays créé en 1948 et dont la population progresse chaque année. Des accompagnantes sexuelles aident même certains Israéliens à guérir de leurs blocages sexuels. Ce genre de thérapie est légal et même remboursé.

Dans la vie quotidienne, les femmes israéliennes ont la réputation d’être particulièrement féminines, souvent attractives, toujours très apprêtées. Les hommes, eux, sont directs, parfois un peu « machos » et jouent la virilité.

Israël est aussi la seule nation où le service militaire est obligatoire pour les femmes comme pour les hommes. Résultat, c’est souvent au sein de l’armée que les jeunes connaissent leur première expérience sexuelle. C’est aussi là que les couples se font, même si les autorités militaires ne le reconnaissent pas officiellement.

Pays complexe, où les différences peuvent être énormes au sein de la même religion juive, Israël voit sa jeunesse divisée en deux camps. Celle, très libérée, qui a soif d'émancipation et de nouvelles expériences, et celle plus rigoriste qui rêve de perpétuer le traditionnel schéma de mariage en robe blanche, bébé et religion, avec un mot d’ordre : pas de sexe avant le mariage.

Plongez dans l’intimité d’un pays atypique, déchiré entre progressisme, nouveaux schémas familiaux et pressions religieuses.