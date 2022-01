“C à vous” vendredi 7 janvier : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Vendredi 7 janvier à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Élection présidentielle, clivage droite-gauche, impact politique du Covid

Invité : Jérôme Fourquet, directeur de l'Ifop Opinion et auteur de “La France sous nos yeux”.

« Anéantir », le dernier roman de Michel Houellebecq, sort ce vendredi !

Invité : Jean Birnbaum, journaliste au Monde et directeur du Monde des Livres.

C à vous, la suite

Spéciale méditation, avec les philosophes et écrivains avec Fabrice Midal et Charles Pepin ainsi que Lili Barbery-Coulon, professeure de méditation, blogueuse et Natacha Calestrémé, journaliste spécialiste de la santé et écrivaine !