“C Politique” dimanche 9 janvier : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 9 janvier à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invités : Emmanuel Carrère, pour son film “Ouistreham” en salles le 12 janvier. Il sera accompagné d'Evelyne Porée, ancienne agent d’entretien, à l’affiche du film. Sur le terrain > Pass Vaccinal

Invités : Raphaël Gérard, député LREM de Charente-Maritime et Jean Quatremer, correspondant européen à Libération.

C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Quand Emmanuel Macron enflamme le débat Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès, directeur des études chez Havas.

Emmanuelle Anizon, grand reporter à l'Obs. Étienne Ollion, directeur de recherche au CNRS. Jean Garrigues, historien, président du Comité d'histoire parlementaire. Le doc C Politique > Quand la Chine pille les forêts Françaises.

Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bertrand Robert, spécialisé dans l’abattage et le sciage de chêne dans l’Indre.