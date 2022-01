“66 Minutes” dimanche 9 janvier sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 9 janvier à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Nounou à Londres : le bon plan

De l'autre côté de la Manche, les nounous Françaises font fureur. Elles sont appréciées pour leurs bonnes manières et l'enseignement du Français. Beaucoup de familles Anglaises se les arrachent à prix d'or.

Tous fondus de la raclette

Pommes de terre, fromage et charcuterie : la raclette est le plat préféré des Français en hiver. Elle est devenue synonyme de convivialité, de réconfort dans la plupart de nos foyers.

Plusieurs dans leur tête

C'est une pathologie mentale méconnue : le trouble dissociatif de l'identité consiste pour les personnes qui en sont atteintes à vivre avec plusieurs personnalités bien distinctes qui se manifestent à tour de rôle.

Olympe est atteinte de ce trouble. Elle nous raconte la cohabitation avec ses différents alters qui peuvent être aussi bien hommes que femmes, adultes qu’enfants et plus surprenant encore, qui ont leurs propres goûts et leurs propres souvenirs.

Drone : les feux d'artifice du futur

Un ballet de drones lumineux qui va supplanter nos feux d'artifice. Une prouesse technologique qui fait la renommée mondiale d'une petite entreprise bordelaise.

66 Minutes Grand Format

George V : un palace en reconquête

Ce dimanche, direction l'un des palaces de la capitale. Près des Champs-Elysées, le George V a retrouvé le sourire pour les fêtes de fin d'année avec le retour de la clientèle étrangère.