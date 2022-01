“Enquêtes criminelles” « Daniel Malgouyres : crimes dans le plus beau jardin de France », mercredi 12 janvier sur W9

Mercredi 12 janvier à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” : « Daniel Malgouyres : crimes dans le plus beau jardin de France ».

Pour Daniel et Françoise Malgouyres, le jardin de Saint-Adrien était une fierté, l’aboutissement du travail d’une vie entière.

En 2013, ce petit paradis situé près de Béziers, dans l’Hérault, a été élu « Jardin préféré des Français » lors d’une célèbre émission de télévision. Quatre hectares de plans d’eau, de lotus et de palmiers devenus quatre ans plus tard une scène de crime.

Le soir du 5 octobre 2017, deux cambrioleurs cagoulés font irruption au domicile du couple Malgouyres. Daniel est frappé et Françoise retenue en otage sous la menace d’une arme. Une situation critique que le propriétaire des lieux parvient à retourner de façon totalement inespérée. En prétextant lui donner de l’argent liquide qu’il conservait, Daniel parvient à attirer à l’étage l’un des agresseurs. Seulement, en haut de l’escalier, il s’empare de son fusil de chasse et tire. Un cambrioleur est tué, l’autre prend la fuite. Aux gendarmes, Daniel affirme avoir agi en légitime défense et au terme de sa garde à vue, il est remis en liberté.

Grâce à l’ADN retrouvé sur une cagoule oubliée sur place, les gendarmes identifient le fuyard. L’homme, un petit voyou de la région, reconnaît rapidement les faits, mais ce qu’il raconte est incroyable : le cambriolage aurait en réalité été commandité par Daniel lui-même !

Alors, dans cette affaire, qui dit la vérité ? Le cambrioleur rescapé, qui assure ne pas avoir agi de sa propre initiative ? Ou Daniel, qui prétend être victime d’une manipulation ? Vous allez voir qu’en fait, le jardin de Saint-Adrien était le théâtre d’un multiple jeu de dupes.

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera à la fusillade survenue au domicile de la famille Rouxel, le 20 février 2016, à La Bastide-Clairence, dans l’arrière-pays basque. Pascal, inspecteur d’assurance, et Ewa, son épouse d’origine polonaise, sont retrouvés morts, abattus par balle.

Quelques heures après le drame, Kévin, le fils cadet, se présente à la gendarmerie. Et il accuse son frère, Yann, du double meurtre ! Seulement, ce jeune homme de 27 ans, atteint d’autisme, va affirmer que ce serait au contraire Kévin qui aurait éliminé ses parents avant de s’échapper à toute vitesse...

Alors, lequel des deux fils dit la vérité ? Et quel serait le mobile du double meurtre ?