“Réseau d'enquête” : « Jeux interdits en terrains abandonnés » à revoir mercredi 19 janvier sur France 3

Mercredi 19 janvier 23:00, Charles-Henry Boudet vous proposera de voir ou de revoir sur France 3 le numéro de “Réseau d'enquête” consacré à l'Urbex, l’exploration urbaine de lieux abandonnés.

Une usine, une caserne ou un hôpital désaffectés, des bunkers oubliés, une maison abandonnée… Qui n’a pas rêvé un jour de jouer à l’explorateur et d’en franchir les murs ?

Pratique transgressive, aux limites de la légalité et souvent très dangereuse, l’exploration urbaine connaît en France un engouement sans précédent. Plus les lieux sont cachés ou difficiles d’accès et plus ils sont prisés. Les urbexeurs peuvent passer des jours et des jours à les dénicher, les adresses se revendent à prix d’or, les photos et les vidéos sont publiées par centaines de milliers sur le web. Passion ou simple loisir pour certains, elle est devenue véritable business pour d’autres.

L’enquête de Charles-Henry Boudet démarre en Lorraine dans le Grand Est, terrain de jeu privilégié des urbexeurs tant il regorge de sites du patrimoine industriel et historique abandonné. Accompagné d’explorateurs urbains suivis par des millions d’abonnés sur Internet, il nous emmène à la rencontre de ces historiens des temps modernes, sociologues « malgré eux ».

Les invités :

Gabriel et Corentin • Explorateurs urbains • You Tubeurs

et • Explorateurs urbains • You Tubeurs Julien AUBRÉE • Explorateur urbain • Cofondateur de la chaîne You Tube Mamytwink (2 millions d'abonnés)

• Explorateur urbain • Cofondateur de la chaîne You Tube Mamytwink (2 millions d'abonnés) Nicolas OFFENSTADT • Historien, maître de conférences à la Sorbonne

• Historien, maître de conférences à la Sorbonne Francis MESLET • Explorateur urbain, photographe, passionné d'églises abandonnées

• Explorateur urbain, photographe, passionné d'églises abandonnées Me Mathieu MASSE • Avocat en droit des affaires, spécialiste de l'urbex

Les reportages diffusés :