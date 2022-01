Karim Benzema se dévoile dans “Téléfoot” sur TF1 les dimanches 23 et 30 janvier

Le magazine “Téléfoot” crée l’événement en janvier avec une interview du joueur Karim Benzema qui sera diffusée en deux parties les dimanches 23 et 30 janvier.

L’attaquant du Real Madrid et de l’Équipe de France s’est longuement confié dans un entretien exceptionnel où il évoque sans détour tous les sujets qui font son actualité.

Dimanche 23 janvier « Benzema, le Madrilène »



Son statut au Real Madrid, sa volonté d’écrire l’histoire avec les Merengues, sa vie dans la capitale espagnole, le choc face au PSG en Ligue des champions, Mbappé et Messi mais aussi la déception du Ballon d’Or et sa volonté de repousser sans cesse ses limites.

Dimanche 30 janvier « Benzema, le Bleu »

Son retour en équipe de France, son premier trophée avec les Bleus en Ligue des Nations, ses grandes ambitions lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar, mais aussi ses relations avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann et son rapport au football et son amour du jeu.

Retrouvez Karim Benzema dans “Téléfoot” les dimanches 23 et 30 janvier 2022 à 11:00 sur TF1 dans un entretien exclusif signé Frédéric Calenge.