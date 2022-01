“66 Minutes” dimanche 23 janvier sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 23 janvier à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Pas de retraite pour les mamies !

Travailler jusqu'à 80, 90 voire 100 ans : cela parait fou mais pourtant quelques milliers de séniors choisissent année après année de conserver leur activité, principalement par passion.

Si pour beaucoup la retraite est la promesse de couler des jours paisibles, certains seniors choisissent, eux, de rester au travail bien après l’âge légal. C'est le cas de Marie-Cécile, qui tient toujours sa quincaillerie 6/7j à l'âge de 86 ans !

La France a d'incroyables talents

Eux sont le futur de l'artisanat ou de l'industrie. 600 apprentis de moins de 23 ans se sont affrontés la semaine dernière lors du Championnat de France des Métiers.

Surendettement : comment s'en sortir ?

Emprunts immobiliers ou crédits à la consommation, quand la spirale du surendettement devient impossible à stopper, 120 000 Français tentent chaque année de faire effacer leurs dettes par la Banque de France



Vol de montres : danger au bout du poignet



Elles font le bonheur des collectionneurs mais aussi de certains malfaiteurs qui n'hésitent pas à les dérober directement au poignet de leur propriétaire. Parfois de façon très violente. Joëlle en a fait l'expérience.

66 Minutes Grand Format

Bali, la perle de l'Indonésie

Plages de rêve, rizières et climat tropical toute l'année... Bienvenue à Bali! Une île qui fait rêver les Français au point que de plus en plus décident de s'y installer.