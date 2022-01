“Enquête d'action” « Gendarmes de Salon-de-Provence : un quotidien sous tension », vendredi 28 janvier sur W9

Vendredi 28 janvier à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” : « Gendarmes de Salon-de-Provence : un quotidien sous tension ».

Entre monuments historiques et charme de la Provence, Salon-de-Provence a des airs de carte postale. Située dans les Bouches du Rhône, entre Lyon et Marseille et traversée par l’autoroute A7, la ville est à la croisée des axes autoroutiers entre l'Italie et l’Espagne.

Dans cette région très touristique, les gendarmes de l’unité d’élite du PSIG « le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie » sont en charge de protéger les 40 000 habitants de Salon-de-Provence. Agressions, violences conjugales, trafics de stupéfiants et délits routiers, la vingtaine de militaires sont lourdement armés pour intervenir lors d’opérations musclées.

À chaque contrôle routier tendu, les gendarmes utilisent la manière forte pour mettre hors d’état de nuire les chauffards sous l’emprise de l’alcool ou sans permis. Des conducteurs récalcitrants qui prennent tous les risques pour échapper aux contrôles des militaires.

Régulièrement confrontés aux campements illégaux des gens du voyage sur des terrains privés, la lieutenant-colonel Quenum, première femme à commander la compagnie de Salon-de-Provence, va devoir gérer une situation susceptible de dégénérer à tout moment : 600 occupants illégaux qui refusent de quitter les lieux !

Pendant plusieurs semaines, les caméras du magazine Enquête d'action ont suivi le quotidien mouvementé de cette unité d’intervention.