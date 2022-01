“L'essentiel chez Labro” dimanche 30 janvier sur C8 : les invités de Philippe Labro

Philippe Labro vous donne rendez-vous sur C8 dimanche 30 janvier à 23:00 pour suivre un nouveau numéro de “L'essentiel chez Labro”. Voici les invités qu'il recevra cette semaine.

“L'essentiel chez Labro”, c'est un magazine tourné vers la Culture avec un grand C, balayant tous les domaines allant du cinéma, à la musique, à la littérature, au théâtre en passant par les expositions, la BD, les jeux vidéo... Tout ce qui est, en fait, considéré comme « non-essentiel », mais qui pourtant, l’est terriblement et qui constitue le sel de nos vies !

Chaque semaine, Philippe Labro reçoit notamment pour une entrevue intimiste et décontractée toutes celles et tous ceux qui font l’actualité culturelle au sens large… Au programme également, des rubriques dont une consacrée à l’art où on ne l’attend pas (digital, réseaux sociaux, happenings, etc.) ou encore des live acoustiques.

Dimanche 30 janvier, Philippe Labro reçoit :

L’écrivain Marc Lambron, pour « L’année du coq de feu », publié le 27 janvier (Grasset).

Le réalisateur et producteur Dominique Farrugia, pour « Elle ne m’a jamais quitté », paru en octobre (Robert Laffont).

La galeriste Raphaëlla Riboud-Seydoux pour l’exposition « Venice Time Case », du 27 janvier au 5 mars à la Galerie Italienne, rue du Louvre (Paris).

La violoniste Geneviève Laurenceau pour l’album « Saint-Saëns », paru en septembre (Naïve).