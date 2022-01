Première de “Mission travaux : ma maison est un chantier” mardi 1er février sur M6 (vidéo)

Mardi 1er février à 21:10, M6 diffusera le premier numéro d'un nouveau magazine “Mission travaux : ma maison est un chantier” présenté par Laurent Jacquet.

Confinement, télétravail, avec la crise sanitaire se sentir bien chez soi est devenu essentiel. C’est dans l’amélioration de leur habitat que beaucoup de particuliers investissent leur budget habituellement réservé aux loisirs et aux voyages.

Mais pour certains, le rêve peut virer... au cauchemar. Incapacité de terminer ce qui est commencé, mauvais calcul de budget, manque de temps ou simple perte de motivation, il y a mille raisons de laisser sa maison en chantier.

En France, un couple sur deux qui se lance dans les travaux d’une maison ou d’un appartement traverse une période de conflits. Entre des maris “bricoleurs du dimanche” et des femmes qui s’inventent “cheffes de chantier”, la survie du couple ou de la famille ne tient alors qu’à un fil...

C'est là que Laurent Jacquet va intervenir...

Pour incarner ce nouveau programme, il fallait à M6 “le pro du chantier” et c’est exactement le profil de cet artisan touche à tout. Fort de son expertise, mais aussi de son franc parler, notre spécialiste au parcours hors normes va voler à la rescousse de deux familles submergées par leurs travaux et au bord de la crise de nerfs.

Salle de bain hors d’usage, cuisine proche de l’éboulement, salon et chambre à coucher “dans leur jus”, voilà des années que ces particuliers vivent dans l’enfer du chantier ! Une situation désespérée qui les a poussés à solliciter l’aide de la dernière chance.

Entouré de son équipe d’artisans, Laurent Jacquet va les former pour en faire de véritables pros du bricolage afin qu’ils puissent terminer eux-mêmes leurs travaux.

Le rêve est encore à portée de main mais il va falloir se remotiver... et surtout bosser ! Car comme il aime le répéter, il n’est pas venu pour les “bichonner”..

La famille Bertin-Briselet en normandie

Ensemble depuis l’adolescence, Angélique et Christophe se sont lancés dans le projet d’une vie : l’achat d’une maison. Alors qu’ils souhaitaient initialement construire, ils ont eu un véritable coup de foudre pour une chaumière normande. Ils ont vu tout le potentiel de la maison mais n’ont pas mesuré l’ampleur des tra- vaux. Complétement charmés par les lieux, ils pensent alors avoir juste quelques rafraichissements à faire... Mais rapidement, la liste des travaux s’allonge et tout le budget du couple y passe. Si Christophe, ancien couvreur, s’était au départ montré plein de bonne volonté, il a vite été dépassé par l’ampleur de la tâche.

Complètement démotivé, Christophe remet désormais tout systématiquement au lendemain et n’a posé qu’une plaque de placo en un an et demi ! Angélique a bien tenté de le remotiver et de prendre les choses en main, mais les travaux à deux virent systématiquement à la dispute. Toute leur vie de famille se retrouve impactée par ces travaux qui n’en finissent pas.

La famille Tardy dans l’ain

Sabrina et Stéphane ont acquis en 2017 une maison en banlieue lyonnaise. Si Sabrina n’a pas été immédiatement conquise, Stéphane a su trouver les mots en lui promettant de réaliser les travaux rapidement. Mais 4 ans plus tard, le discours de son mari a bien changé et la plupart des pièces sont inachevées.

En effet, Stéphane a une fâcheuse tendance à commencer mais à ne jamais finir ce qu’il entreprend. Jusqu’à la naissance de leur fille, Lola, Sabrina lui avait prêté main forte, mais depuis, son mari semble avoir perdu toute motivation pour achever les travaux de la maison familiale. Sabrina voit en Laurent la seule personne capable de remotiver son mari pour achever la maison et enfin en profiter en famille.