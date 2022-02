“Envoyé Spécial” jeudi 3 février sur France 2 : les reportages au sommaire

Jeudi 3 février à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Alerte aux arnaques 2.0

Envoyé spécial remonte la piste des arnaques aux placements bidons qui ont fait perdre des dizaines de milliers d'euros à des retraités. L'enquête nous conduit d'Alsace à Chypre, de Bulgarie en Israël.

Un reportage de Julie Benzoni, Édouard Mounier, Maxime Souville, Franck Vignon et Vicky Logan.

Pénuries de matières premières : le coût de la panne

Les pénuries de matières premières mettent des salariés au chômage technique et bloquent les chantiers.

Reportage d'Amaury Velter, Julien Mercier et David Ciblac

Menaces sur les élus

Depuis quelques semaines, des élus de plus en plus nombreux reçoivent des menaces explicites. Garage brûlé, menaces de mort assorties de balles reçues dans leurs boîtes aux lettres. Le pass vaccinal a notamment cristallisé les critiques qui sont de plus en plus virulentes. Certains élus craignent pour leurs vies. Une défiance exprimée avec une violence inédite à moins de 3 mois de l’élection présidentielle suivie de peu par le scrutin des législatives.

Reportage d'Élise Menand, Virginie Vilar, Perrine Bonnet et Elouen Martin.

Tok tok chez les riches

Envoyé Spécial est allé frapper à la porte des habitants d’Archamps près de la frontière Suisse. Dans la commune où le revenu médian est le plus haut par habitant. Impôt sur la fortune, héritage, transmission du patrimoine... autant de sujets qui agitent la campagne mais aussi les contribuables les plus fortunés.

Reportage d'Arnaud Muller.