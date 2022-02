Mercredi 16 février, toute l’équipe du magazine “Quotidien” remettra ses trophées de l’année lors d’une soirée spéciale sur TMC.

Film, spectacle, série, musique. Mais aussi témoignage, podcast... Toutes les femmes et les hommes qui ont marqué l’année seront réunis sur le plateau pour un “Quotidien” exceptionnel à partir de 19:25 sur TMC.

Et après les « Q d’or », “Le doc Quotidien” : « Un an chez les petits champions ». Un film inédit raconté par Etienne Carbonnier avec cinq petits sportifs de moins de 10 ans qui se préparent pour le plus haut niveau.