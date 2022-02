“Echappées Belles” : « Corse du Sud, de village en village », samedi 5 février sur France 5 (vidéo)

Samedi 5 février à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène en Corse du Sud.

De ses anciens villages de pêcheur sur la Côte Bonifacienne à ses cités médiévales nichées aux pieds des chaînes montagneuses, la Corse du Sud, de village en village pourrait se résumer en un mot : authenticité.

Comment font les habitants pour maintenir l’esprit et la culture authentique des « villages » ? Jérôme Pitorin va partir à la découverte des paysages qui composent le Sud de la majestueuse île de beauté.

Un voyage spectaculaire qui fera sans doute naître chez vous des envies de week-end prolongé ou de vacances...

Nous retrouvons Jérôme sur les impressionnantes marches de l'escalier d'Aragon, un incontournable de la Corse du Sud, en bordure de falaise de Bonifacio.

Les reportages diffusés :

Carte d'identité des villages de Corse du Sud

La mer en héritage

Cozzano résiste à la désertification

Un festival de musique de village en village

Les gardiens des villages

Le massif de Bavella, le plus important de la Corse du Sud.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Au fil de la Dordogne ».

Longue de presque 500 kilomètres, la rivière Dordogne traverse six départements français. Longtemps empruntée par les gabariers pour acheminer le bois du Massif Central - utile à la fabrication des fûts de vin - dans la région bordelaise, ses eaux sont connues pour être tantôt calmes, tantôt très agitées. Son milieu naturel préservé et la grande diversité de sa faune et de sa flore l'ont classée réserve mondiale de la biosphère par l'Unesco.

Aujourd'hui, ceux qui vivent à proximité de la rivière la respectent, l'apprivoisent, profitent de sa vivacité et font vivre ses légendes. Ses abords sont des lieux propices à la relaxation et la communion avec la nature. S'y arrêter, c'est prendre le temps de vivre, et profiter d'un moment d'exception.

Tiga emmène le téléspectateur au fil de la Dordogne.

Les reportages diffusés :