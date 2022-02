“C dans l'air” : Caroline Roux reçoit Valérie Pécresse & Nicolas Dupont-Aignan dimanche 6 février sur France 5 (vidéo)

Dimanche 6 février à 21:00, Caroline Roux présentera en direct sur France 5 le second numéro de “C dans l'air” spécial « Élection présidentielle ».

Chaque dimanche soir, Caroline Roux recevra sur le plateau de “C dans l'air” les principaux candidat(e)s à l'élection présidentielle. Sur le même principe que l’émission quotidienne, chaque dimanche à 21:00 les 23 et 30 janvier, les 6 et 13 février : deux émissions d’une heure en direct durant lesquelles Caroline Roux interrogera chaque candidat(e) sur sa vision de la France sur la scène internationale. Comme dans l’émission quotidienne, les téléspectateurs pourront poser leurs questions et réagir en direct.

Dimanche 6 février à 21.00, pour ce deuxième numéro spécial, Caroline Roux, entourée des experts, recevra : Valérie Pécresse puis Nicolas Dupont-Aignan.

Comment faire retomber la pression entre la Russie et l'Ukraine ? Quelle doit-être la stratégie de la France au Sahel face au terrorisme ? Comment répondre aux grands enjeux énergétiques, économiques et migratoires ?

Chaque candidat aura une heure pour expliquer comment il entend affronter les grands défis du monde.

Ils seront confrontés aux reportages de la rédaction, ainsi qu’à deux experts emblématiques de l’émission et un correspondant de la rédaction de France Télévisions. Un débat mené par Caroline Roux autour de thématiques comme la réindustrialisation, le rôle de l’Europe, la balance commerciale, l’indépendance énergétique ou encore l’immigration, autant de thématiques de politique intérieure qui se jouent souvent à l’international.