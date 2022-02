“Enquête Exclusive” « États-Unis : la guerre du climat a commencé », dimanche 6 février sur M6 (vidéo)

Dimanche 6 février à 23:00, Bernard de la Villardière vous proposera sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” : « États-Unis : la guerre du climat a commencé ».

Aux États-Unis, les températures battent tous les records. L’été dernier, la Californie a subi une sécheresse historique (près de 60° dans certaines zones). Du jamais vu depuis 1 200 ans. La pluie ne tombe plus, l’eau manque partout et les incendies ravagent chaque année tout l’ouest du pays.

Malgré la catastrophe, de nombreux Américains vivent comme si de rien n’était. Gaspillage d’eau dans les jardins, les golfs, les fermes intensives, les parcs d’attractions, climatisation systématique… Et ce sont les populations les plus pauvres qui paient le prix fort des dégâts causés par cette consommation excessive d’eau. Certains agriculteurs coupent leurs arbres fruitiers car l’eau manque pour les arroser. Et de nombreux ouvriers travaillent désormais la nuit dans les champs afin de ne pas subir la canicule de la journée.

Si les scientifiques pointent la responsabilité humaine dans ce réchauffement climatique, les États-Unis restent le pays occidental le plus climato-sceptique. D’après un sondage, 56% des électeurs républicains ne croient pas au réchauffement. Après les armes, l’avortement et les questions raciales, le climat divise profondément le pays.

Les équipes du magazine Enquête Exclusive ont rencontré ceux dont la vie a changé à cause de ces bouleversements climatiques : des familles qui ont tout perdu dans les incendies, d’autres qui ont dû adapter leur mode de vie aux nouvelles températures. Dans l’Oregon, cela s’est transformé en un conflit autour d’un lac entre Indiens et fermiers, chacun voulant sa part de l’eau.

Enquête Exclusive a aussi aussi suivi les leaders du climato-scepticisme, politiques et religieux, ainsi que ceux qui veulent privilégier le business à tout prix. En pleine pénurie d’eau, ils continuent à vider les nappes phréatiques en créant une ville au milieu du désert, avec pelouses abondamment arrosées toute la journée. Parallèlement, l’Amérique, pionnière dans la recherche d’énergies renouvelables, tente de trouver de nouveaux moyens de vivre et de consommer.

Les équipes du magazine Enquête Exclusive ont accompagné ceux qui veulent changer le modèle américain : le maire de l’une des villes les plus vertes du pays, républicain lui-même et ancien climato-sceptique, et les adeptes d’une nouvelle agriculture moins consommatrice d’eau. Aux États-Unis, la guerre du climat a commencé…