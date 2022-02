“C Politique” dimanche 6 février : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 6 février à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Analyse du "moment Macron" Invités : Lucile Schmid et Olivier Mongin, auteurs du livre « Emmanuel Macron à contretemps ». Le Document C Politique > Témoignage d'un ancien haut cadre de la centrale du Tricastin

Invité : Maître William Bourdon. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Zemmour/ Le Pen : l'un des deux pourrait-il gagner ? Nicolas Offenstadt, historien français, maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l'université Panthéon-Sorbonne. Dominique Cardon, sociologue. Ivanne Trippenbach, journaliste politique au Monde. Jérôme Sainte-Marie, sondeur et politologue, président de l’institut Pollingvox, analyste sur Canal Plus / Cnews. Eugénie Bastié, journaliste au Figaro. Erwan Lecoeur, sociologue.