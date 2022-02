“M comme Maison” en Bretagne samedi 12 février sur C8 avec Stéphane Thebaut

Samedi 12 février à 12:45, Stéphane Thebaut vous donne rendez-vous sur C8 pour suivre un nouveau numéro de “M comme Maison” en Bretagne.

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les bons plans ! “M comme Maison”, c’est le rendez-vous à ne pas manquer désormais le samedi sur C8 !

Stéphane Thebaut est accompagné de Tania Bruna-Rosso passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des années 60 à 80 et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Siméone.

Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances : “M comme Maison” une émission définitivement inspirante !

Cette semaine, “M comme Maison” pose ses caméras en Bretagne. Deux étapes de charme ponctueront cette escapade bretonne :

Stéphane nous fera découvrir Dinan : une charmante cité médiévale ceinturée de près de trois kilomètres de remparts et posée sur une colline en surplomb du fleuve La Rance.

De son côté, Tania nous emmènera à Rennes, une ville où les adresses déco sont nombreuses. Elle sera en compagnie de Sabrina Lemaire une brocanteuse passionnée qui n’a pas hésité à lui ouvrir son carnet d’adresses.