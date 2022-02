“C à vous” jeudi 10 février : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Jeudi 10 février à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Attentats du 13 novembre : comment les victimes vivent-elles le procès ?

Invités : Arthur Denouveaux, rescapé du Bataclan et président de Life For Paris et David Fritz Goeppinger, photographe et ex-otage des attentats.

Complotisme et désinformation

Invité : Thomas Huchon qui publie avec Jean-Bernad Schmidt “Anti fake news : le livre indispensable pour démêler le vrai du faux” aux éditions Pygmalion.

Au dîner de C à Vous

Invités : Marine Delterme & Jean-Michel Tinivelli, pour les derniers épisodes de la série “Alice Nevers”, diffusés ce soir sur TF1.

C à vous, la suite

Invitée : Leïla Slimani, pour son livre “Regardez-nous danser”, publié aux éditions Gallimard.