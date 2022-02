“Sept à Huit” : numéro spécial consacré au pouvoir d'achat, dimanche 13 février sur TF1

Dimanche 13 février à à 18:15, Harry Roselmack présentera sur TF1 un numéro spécial du magazine “Sept à Huit” qui sera consacré au pouvoir d'achat.

C’est la préoccupation numéro un des ménages, le pouvoir d’achat. Pour être au plus près de cette actualité et prendre le pouls de cette France en crise à quelques semaines de la présidentielle, la Direction de l'Information de TF1 et les équipes de Sept à Huit proposent le dimanche 13 février, dès 18:15, un numéro exceptionnel du magazine : Harry Roselmack sera en immersion avec ces familles confrontées à une flambée des prix historique, comme en particulier celui de l’essence (+24% en un an).

Des Français, déjà fragiles, que cette inflation fait basculer, comme Alain, un éleveur de veaux qui n’arrive plus à payer ses factures et songe à vendre son exploitation, ou Véronique, qui dort au camping, malgré son salaire de graphiste.

Mais aussi des Français qui se battent pour trouver des astuces, des solutions afin de préserver ou parfois améliorer leur niveau de vie.

C'est le cas de Sarah, mère de famille et sage-femme qui est la reine du système D. Entre promo et coupons de réduction, elle réussit le tour de force de payer 40 euros un caddy qui en vaut 150.

Ou encore de Marjorie qui cumule 2 emplois. Le jour assistante administrative, le soir ou les week-ends elle vend de la lingerie. Elle arrive ainsi, certains mois, à doubler ses revenus.

Harry Roselmack sera aussi aux côtés d’un chef d’entreprise, Yannick Chopin, patron d’une scierie qui annoncera cette semaine à ses trente salariés une nouvelle qui pourrait changer leur pouvoir d’achat…

Un document exceptionnel tourné cette semaine dans différents coins de France, en particulier dans les Hauts-de-France, en Mayenne et dans le Tarn, avec Harry Roselmack et les équipes de Sept à Huit sur le terrain à la rencontre des Français.