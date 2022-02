“C Politique” dimanche 13 février : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 13 février à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Nicolas Mathieu pour son nouveau livre "Connemara". Journal de campagne > Dans le premier meeting de Valérie Pécresse

Le portrait de la semaine > Fabien Roussel, le communiste qui secoue la gauche Convoi de la liberté : Le retour des gilets jaunes ? Invités : Emmanuelle Anizon, grand reporter à L'Obs. Jérôme Rodrigues, figure du mouvement des Gilets Jaunes. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 La fin du clivage Gauche - Droite ? Mathieu Souquiere, expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès. Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Franck Louvrier, maire LR de la Baule. Arnaud Teyssier, historien.

