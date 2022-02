“Enquête Exclusive” en immersion au cœur du 1er RPIMA, dimanche 20 février sur M6

Dimanche 20 février à 23:05 sur M6, Bernard de la Villardière présentera un nouveau numéro du magazine “Enquête Exclusive” qui proposera cette semaine une immersion au cœur du 1er RPIMA.

Le 1er RPIMA (Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine) est le régiment le plus prestigieux des forces spéciales, l’élite de l’armée française. Ses soldats agissent toujours dans l’ombre, personne ne connait leur nom. Ils reçoivent leurs ordres directement de l’Élysée et sont chargés des missions les plus sensibles, partout dans le monde : libérations d’otages, captures ou exécutions de terroristes. Tireurs de haute précision, parachutistes sous oxygène (capables de sauter à plus de 10 000 mètres d’altitude), experts en sports de combat, les hommes du RPIMA interviennent toujours seuls en territoire ennemi.

Pour la première fois de leur histoire, ils ont accepté la présence d’une équipe de journalistes. “Enquête Exclusive” les a suivis en France, en immersion au sein de leur régiment quelque part dans le Sud-Ouest, mais aussi en opération extérieure au Sahel, en Afrique. Sous le commandement de la Task Force « Sabre » des forces spéciales, liée à l’opération Barkhane, ils sont en première ligne dans la lutte anti-terroriste, et mènent des interventions à haut risque contre les djihadistes.

Grâce à ce document, nous découvrons en exclusivité ces combattants d’exception, prêts à sacrifier leur vie dans des attaques surprises, capables de capturer des chefs terroristes ou de libérer des otages, lors d’assauts fulgurants en petits groupes. Leur devise : « Qui ose gagne ». Qui sont ces soldats de l’ombre ? Comment préparent-ils leurs opérations ? Quelle est leur stratégie pour frapper l’ennemi ? Comment vivent-ils au cœur de l’Afrique, loin de leurs familles, prêts à décoller 24H/24 pour les missions les plus dangereuses ?

« 1er RPIMA, au cœur de l’élite des forces spéciales », un document sur l’unité la plus prestigieuse de l’armée française.