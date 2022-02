“C Politique” dimanche 20 février : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 20 février à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Raphael Llorca, auteur de "Les nouveaux masques de l'extrême droite - la radicalité à l'ère Netflix". Journal de campagne > Thème non communiqué.

La france à l’euro prêt, reportage à Mende en Lozère. Invité : Laurent Suau, maire de Mende. Le système des parrainages est-il obsolète ? Invités : Gaspard Koenig de Mouvement Simple, candidat à l'élection présidentielle et Anasse Kazib, candidat à l'élection présidentielle. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Débat > La fatigue démocratique pèse sur la campagne Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France. Etienne Ollion, sociologue. Frédéric Worms, philosophe. Anne-Lorraine Bujon de la Revue Esprit. Antoine Bristielle de la Fondation Jean Jaurès.