“Maison à vendre” : trois numéros à revoir vendredi 4 mars sur M6 avec Stéphane Plaza (vidéo)

Vendredi 4 mars à 21:10, M6 proposera de voir ou de revoir trois numéros du magazine “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza.

Pépita / Victor et Sylvie (Rediffusion)

Pépita, 73 ans, et Noel, 78 ans, ont acheté un studio sur le bassin d'Arcachon pour se rapprocher de leur fille et de leurs petits-enfants. Ils y passent beaucoup de temps, et leur maison en région parisienne reste vide... Il devient urgent de vendre pour leur permettre de s'offrir une plus grande maison dans la région bordelaise !

Emmanuelle Rivassoux va devoir faire un travail de modernisation, et Stéphane Plaza va les accompagner pour que la maison se vende au meilleur prix !

Victor, 36 ans, et Sylvie, 35 ans ont acheté leur appartement à Port-Marly dans les Yvelines devenu trop petit. Ils cherchent donc à vendre pour acheter une maison avec un extérieur.

Sophie Ferjani va devoir repenser l'agencement et la décoration tandis que Stéphane Plaza va étudier le marché pour vendre vite.

Florence, José et Annie / Nina (Rediffusion)

Florence, 59 ans, José, 66 ans, et Annie, 69 ans, sont frères et sœurs. Ils cherchent ensemble à vendre la maison familiale dans laquelle ils ont passé leur jeunesse, à Orsay dans l'Essonne.

Stéphane va tout mettre en œuvre pour les aider à vendre au plus vite et au meilleur prix. Sophie Ferjani va devoir redonner vie à cette maison laissée un peu à l'abandon, pour séduire un maximum d'acheteurs.

Nina, 45 ans, aide à domicile, est séparée et a deux grandes filles de 26 et 24 ans. Elle vit avec sa cadette dans un appartement à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines mais veut quitter la région parisienne pour rejoindre une amie à La Rochelle.

Stéphane Plaza va l’aider à vendre son appartement pour lui permettre un nouveau départ. Et Emmanuelle Rivassoux va remettre en état chaque pièce tout en gardant le principe du home staging pour provoquer un coup de cœur.

Emmanuelle et Thomas / Martine et Pierre (Rediffusion)

Emmanuelle, 24 ans, et Thomas, 26 ans, sont ensemble depuis 6 mois et sont follement amoureux. Ils vivent à Parmain, dans le Val d'Oise. Emmanuelle est maman de 2 enfants, Gabriel, 7 ans, et Raphael, 3 ans, d'une première union. Elle est aide-soignante et Thomas est commercial. Entre eux, il y a eu un véritable coup de foudre puisque Thomas a emménagé chez Emmanuelle 4 jours après leur rencontre ! Mais Thomas ne se sent pas bien dans cette maison où Emmanuelle a beaucoup trop de souvenirs. Ils veulent désormais se sentir totalement chez eux pour envisager d'agrandir la famille. Ils doivent avant tout vendre leur maison, qui n'est pas en bon état et dont la décoration figée dans les années 80 n'a attiré aucun acheteur.

Stéphane Plaza va venir en aide à ce jeune couple pour débloquer cette situation et leur permettre de commencer une nouvelle vie ensemble. Emmanuelle Rivassoux va transformer chaque pièce de cette maison pour la rendre plus contemporaine et lumineuse.

Martine, 63 ans, et Pierre, 76 ans, sont ensemble depuis 29 ans et sont tous les deux à la retraite. Martine était aide-soignante et Pierre était à la direction de la Police Nationale. Ils ont chacun eu des enfants d'un premier mariage : Pierre a 2 filles et Martine 1 fils. Ils vivent à Pontault-Combault dans le Val de Marne et ne rêvent que d'une chose : partir vivre en Vendée, là où Martine est née. Avant, il faut vendre leur maison. Mais depuis 2 ans, personne n'a eu de coup de cœur et malgré les 100 visites, aucune offre n'a abouti.

Stéphane Plaza va mettre tout en œuvre pour les aider à vendre enfin cette maison. Il va même se faire seconder par une invitée un peu spéciale : sa maman ! Sophie Ferjani va redonner un vrai coup de jeune à cette grande maison beaucoup trop rustique pour plaire au plus grand nombre.