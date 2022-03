“C Politique” dimanche 6 mars : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 6 mars à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

Les russes ont-ils le pouvoir de faire reculer Poutine? Anna Colin Lebedev, enseignante-chercheuse à l'université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post soviétiques. Olga Prokopieva, porte-parole de l'ONG Russie Libertés. Guerre en Ukraine : “Le retour du tragique dans l'histoire” Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Raphael Glucksmann, député européen et essayiste. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Thomas Gomart, directeur de l'institut français des relations internationales (IFRI). Jean Garrigues, historien. Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Anna Colin Lebedev, enseignante-chercheuse.