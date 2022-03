“A tout prix” : Maisons et autoconstruction, mardi 8 mars sur France 5 avec Thomas Isle (vidéo)

Thomas Isle vous donne rendez-vous sur France 5 mardi 8 mars à 21:00 pour le second numéro de “A tout prix” qui sera consacré aux maisons, et plus précisément à l’autoconstruction.

Une maison, c’est le rêve de 80 % des Français. Chaque année, 12 000 familles se lancent dans la construction de leur propre maison. Pour certains, c’est un choix économique : l’autoconstruction permet de réaliser des économies allant de 30 à 50 %. Pour d’autres, c’est avant tout l’occasion de bâtir écologique en optant par exemple pour une maison en paille. Mais, au-delà du rêve de bâtir sa propre maison, l’autoconstruction est un parcours semé d’obstacles et de galères, une aventure qui peut durer des années et dans laquelle on embarque souvent toute la famille. Avec, à la clé, un résultat très incertain. Ce documentaire vous propose de partager le quotidien de ces autoconstructeurs. Vous découvrirez aussi les nouvelles solutions très astucieuses qui existent pour construire sa maison en un temps record, des tiny houses jusqu’aux maisons façon jeu de construction. Des spécialistes apporteront également leur éclairage sur cette nouvelle tendance.

0 Partages



Partager