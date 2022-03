“La grande librairie” mercredi 9 mars : les invités de François Busnel sur France 5 (vidéo)

Mercredi 9 mars à 20:55 sur France 5, François Busnel vous proposera un nouveau numéro de “La grande librairie”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

C'est une rencontre exceptionnelle que vous propose cette semaine François Busnel dans “La grande librairie” entre deux immenses historiennes : Mona Ozouf et Michelle Perrot pionnières de l'histoire des femmes, elles sont aussi amies depuis plus de 60 ans.

Elles viendront nous éclairer sur les enjeux actuels et vous allez voir... Qui dit amies ne veut pas forcément dire d'accord sur tout...

Leur dernier livre : Liberté, Égalité, Fraternité aux Editions des l'Aube.

« Même s’il est beaucoup question d’égalité dans cet ouvrage, osons écrire que les pages réunies ici nous offrent une manière de privilège : entendre ces trois voix exceptionnelles que sont les historiennes Mona Ozouf et Michelle Perrot, avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. […] À force de concentrer l’essentiel de nos existences derrière des écrans, notre humanité technologique aura mesuré les limites du “distanciel”, et les vertus du “présentiel”. Lire les entretiens des trois personnalités réunies dans ce recueil procure beaucoup d’apaisement par la profondeur de la réflexion comme par l’humanité des réponses, par la combativité aussi que suppose la défense de chaque terme de la devise républicaine. Voilà pourquoi, nous lecteurs, sommes des privilégiés. »