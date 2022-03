“Echappées Belles” : « Savoie Mont Blanc, terre de défis », samedi 12 mars sur France 5 (vidéo)

Samedi 12 mars à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène à la montagne.

D’un côté, la Savoie, de l’autre, la Haute-Savoie ! Les départements rassemblent les plus hauts sommets des Alpes, dont le Mont-Blanc. Mais ils se parcourent aussi tranquillement, au rythme des lacs , et des vallées agricoles, où pâturent les vaches et les chèvres. La Haute Savoie est le département français qui connaît le plus fort taux de croissance démographique. 1,2% entre 2013 et 2018. 10.000 habitants en 10 ans…

Ismaël va partir à la rencontre des « anciens » et des nouveaux habitants de la Savoie Mont-Blanc. Il va écouter leurs histoires, partager un peu de leur quotidien et apprendre à lui-même se dépasser pour réussir à les suivre.

D’où vient l’intérêt des néo Savoyards pour celles qui sont devenues leurs régions de coeur ?

Qu’est-ce qui, dans cette nature entre vallons et hauts sommets, pousse les gens à se dépasser plus qu’ailleurs ?

Les reportages diffusés :

Au sommet des Alpes pour se dépasser.

Le Parc naturel des Bauges.

Des chefs venus d'ailleurs.

Enak Gavaggio et son double rancho.

Des femmes au sommet.

Les givrés du froid.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Coup de coeur pour l'Ariège ».

L'Ariège, niché entre l'Espagne et la Haute-Garonne, cultive les paradoxes. Plus vaste que la Côte d'Azur mais moins peuplé que le Lot, ce département abrite également la deuxième plus petite préfecture de France : Foix.

Jérôme Pitorin enfile ses chaussures de randonnée et va à la rencontre de ceux qui font de l'Ariège un territoire si attachant, synonyme d'immenses espaces, de randonnées en plein coeur des Pyrénées avec comme seuls partenaires de marche, bouquetins, rapaces ou sangliers.

Après plus de 50 ans d'exode, ce département se repeuple aujourd'hui. Isolé, loin de tout ? Pas tout à fait. L'entre-aide et la solidarité ne sont jamais très loin...

Les reportages diffusés :