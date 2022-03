Soirée spéciale Ukraine en direct sur M6 dimanche 13 mars à partir de 21:10 (vidéo)

En raison de l’actualité, le magazine “Capital” est remplacé dimanche 13 mars à 21:10 par une soirée spéciale Ukraine, proposée par la rédaction des magazines de l’information d'M6.

Les magazines d’information “Capital”, “Zone Interdite” et “Enquête Exclusive” se mobilisent pour une soirée spéciale consacrée à la guerre en Ukraine, ses effets sur le terrain et ses conséquences pour les Français.

Dispositif inédit, Ophélie Meunier, Julien Courbet et Bernard de la Villardière présenteront ensemble cette soirée exceptionnelle en direct. Une association de nos trois grands magazines afin de décrypter et répondre à toutes les questions dans une seule émission.

Flambée des prix : qu’est-ce qui nous attend ?

Essence, alimentation, chauffage, trois semaines après le début de la crise en Ukraine, quel est son impact économique sur le pouvoir d’achat des Français ? Après le choc des tarifs des carburants qui ont allègrement franchi le cap symbolique des deux euros, faut-il craindre d’autres augmentations ? Et pour le gaz ? Côté alimentation, quel sera l’impact de la flambée des cours des céréales ?

Les équipes de Capital ont enquêté auprès des particuliers et des professionnels pour évaluer les conséquences immédiates et à venir de la hausse des prix. Pour nous faire aussi comprendre les mécanismes qui régissent ces hausses. Et surtout nous proposer des solutions.

Avec des experts et des chefs d’entreprises, Julien Courbet, vous donnera les clefs pour mieux comprendre ce qui nous arrive et ce qui nous attend.

Ukraine : tous résistants

Alors que le peuple ukrainien continue de résister à l’invasion russe, que des centaines de milliers d'Ukrainiens franchissent les frontières polonaises, roumaines, slovaques ou encore moldaves pour tenter d’échapper au massacre, Zone interdite vous plonge au cœur d’une guerre totale et du cauchemar humanitaire grâce à un dispositif exceptionnel déployé sur le terrain.

À Kiev, nos équipes sont aux côtés de la résistance ukrainienne qui se bat depuis plus de deux semaines pour tenter de ralentir et d’empêcher l’avancée des colonnes de chars russes en attaquant les blindés au cocktail Molotov, en bloquant les routes et parfois même en faisant sauter des ponts. À 150 kilomètres à l’ouest de Kiev, nos journalistes se sont rendus dans la ville de Jytomyr ravagée par les raids aériens et les missiles lancés depuis la Biélorussie.

Plus de deux millions d’ukrainiens auraient déjà fui leur pays. Ainsi en Moldavie, au sud-ouest de l’Ukraine, les réfugiés affluent à Chișinău, la capitale. Des femmes, des personnes âgées et des enfants, parfois orphelins tentent d’y trouver refuge.