“Enquête d'action” « Chauffards et trafiquants sur l’autoroute de la drogue en Belgique », vendredi 18 mars sur W9 (vidéo)

Vendredi 18 mars à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir un nouvel inédit numéro du magazine “Enquête d'action” : « Chauffards et trafiquants sur l’autoroute de la drogue en Belgique ».

Chaque jour les routes belges sont parcourues par des centaines de milliers d’automobilistes. Un flot ininterrompu qui apporte son lot de danger. Alcool au volant, conduite dangereuse et excès de vitesse provoquent des désastres. Ramené au nombre d’habitants, on compte 3 fois plus d’accidents qu’en France. La Belgique fait donc mauvaise figure au niveau européen en matière de sécurité routière.

Pour traquer les chauffards, la police de la route applique la tolérance zéro. Voitures surpuissantes, hélicoptères, radars embarqués mais aussi radars dissimulés... dans des poubelles, comme le radar dernière génération NK7 à infrarouge, la Rolls Royce du genre… Autant de moyens qui ne laissent aucune chance aux conducteurs imprudents.

D’autant que le pays est devenu une plaque tournante du trafic de drogue en Europe. Pour s’approvisionner aux Pays-Bas, petits et gros dealers empruntent l’E25, entre Liège et Maastricht, surnommée l’autoroute de la drogue. C’est le terrain de chasse des unités de motards belges qui renforcent leurs contrôles sur tous les grands axes, donnant parfois lieu à des courses-poursuites entre policiers et trafiquants. Cannabis, cocaïne, sur les routes de la drogue, les saisies explosent.

Trafiquants de drogue et délinquants de la route, immersion avec les unités d’interventions sur les autoroutes de Belgique.