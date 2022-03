“66 Minutes” dimanche 20 mars sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 20 mars à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Le moche, c'est beau !

Attention : le moche est devenu beau. En effet, le ringard, le has been et le kitsch sont aujourd'hui follement tendance et beaucoup de créateurs se jettent dessus.

Alerte Enlèvement : le couac ?

Le dispositif Alerte Enlèvement qui jusque là fonctionnait parfaitement a connu un couac en décembre dernier : un père de famille est soupçonné d'avoir kidnappé son fils alors qu'il avait prévenu la police et les services sociaux. Son procès s'est tenu cette semaine à Béthune.

Steak House : au paradis de la viande

Êtes-vous prêts à assaisonner votre entrecôte avec une sauce super extra piquante ? Dans son nouveau steakhouse, Jean aimerait en proposer à ses clients. Alors, il a demandé au Chuck Norris de la sauce épicée de lui en fabriquer une des plus relevées. Bouches en feu en prévision.

Polyamour : de tabou à mode de vie ?

En matière d'amour, certains font voler en éclats les codes traditionnels. Aimer 2, 3 ou 4 personnes à la fois, tout est possible. On les appelle les polyamoureux.

66 Minutes Grand Format

Au coeur du nouveau temple du luxe

66 Minutes Grand Format vous emmène faire un tour dans le dernier temple de la mode : la nouvelle boutique phare de Christian Dior. Plus qu’une boutique, c’est un petit musée dédié à la haute couture. 6.000 m² avec salons, restaurant haut de gamme et collection permanente des plus beaux modèles de l’histoire de la marque. Découvrez cette nouvelle destination touristique grand luxe au cœur de Paris.