“La grande librairie” mercredi 23 mars : les invités de François Busnel sur France 5 (vidéo)

Mercredi 23 mars à 20:55 sur France 5, François Busnel vous proposera un nouveau numéro de “La grande librairie”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Question simple : À quoi sert la poésie ? Si vous pensez que la poésie ce n'est pas pour vous ou si au contraire vous adorez la poésie, “La grande librairie” de mercredi prochain est faite pour vous...

Les invités de François Busnel vous montreront comment habiter poétiquement le monde...

Jean-Pierre Siméon pour ses livres Une théorie de l'amour (Gallimard) et Petit éloge de la poésie (Folio).

Sophie Nauleau pour son livre S’il en est encore temps (Actes Sud).

Abdellatif Laâbi pour ses livres La poésie est invincible et La Fuite vers Samarkand (Castor Astral).

Résumés des livres

Jean-Pierre Siméon Une théorie de l'amour

Je sais bien que, s'agissant de poésie, qui veut mal de mort à la froideur du concept et à l'esprit de système, ce titre "Une théorie de l'amour", semble contrevenir au bon sens. Je tiens cependant que c'est trop rapidement en juger. La vérité est qu'aujourd'hui plus que jamais sans doute, la pensée du monde, de la vie et de ses circonstances, otage des machinologues en tout genre, s'asservit pour notre malheur à la souveraineté d'une abstraction qui s'épargne les démentis du réel. Seule objecte à mes yeux à cette emprise délétère ce que la poésie depuis toujours fomente : une compréhension des choses non surplombante mais impliquée, sensuelle assurément, qui a aussi pour moyen la main et le pied. La pensée dans le poème a du corps enfin, et c'est le corps du monde, et c'est le corps de chacun. En quoi elle s'accroît d'un souffle, d'un rythme, d'un dynamisme, pulsations du sang et du vent. Le poème réchauffe le concept et soumet la pensée au vivant contrordre que recèle la liberté native du réel. Mouvement perpétuel, mort du dogme. Il est temps de repenser poétiquement la vie.

Jean-Pierre Siméon Petit éloge de la poésie

Je ferai, oui, l'éloge de la poésie. Sans restrictions. Sans états d'âme. Parce que la poésie n'est justement pas le lieu de la demi-mesure. Je le ferai d'une voix pleine, vive s'il le faut. Parce qu'on ne peut admettre plus longtemps, n'est-ce pas, que les poètes, malgré les révérences qu'on leur fait de loin en loin pour se disculper de la désinvolture et de l'indifférence avec lesquelles on les traite ordinairement, soient renvoyés à leur étrange petit commerce particulier qui n'aurait rien à voir avec les affaires du monde. Je veux faire l'éloge de la poésie pour tous, non pas, voyez-vous, comme un agrément, un ornement de l'existence ou le partage de je ne sais quelle distinction supérieure : comme une nécessité vitale.

Sophie Nauleau S'il en est encore temps

En lien avec le 24ème Printemps des Poètes ayant L’ÉPHÉMÈRE pour emblème (12-28 mars 2022).

Abdellatif Laâbi La poésie est invisible

À travers La poésie est invincible, Abdellatif Laâbi proclame l'importance de la poésie, de la lire, l'écrire et de coexister avec elle. Une écriture empreinte d'humanisme et toujours soucieuse du combat à mener pour plus de justice et de liberté.

Abdellatif Laâbi La fuite vers Samarkand



Que reste-t-il de l'écrivain et de ses écrits ? Abdellatif Laâbi fait le tour de lui-même et de l'humanité qui est en lui, il offre ici un récit bouleversant qui possède la force et le souffle d'un livre testamentaire. Une écriture empreinte d'humanisme et toujours soucieuse du combat à mener pour plus de justice et de liberté.