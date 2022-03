“Enquête d'action” « Familles nombreuses : ils partent à l’aventure ! », vendredi 25 mars sur W9

Vendredi 25 mars à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Familles nombreuses : ils partent à l’aventure ! ».

Chaque année, les Français attendent les vacances d’été avec impatience. Pour les enfants comme les parents, finies les contraintes, on retrouve le plaisir d’être en famille. Mais partir en voyage avec 5, 6 voire 7 enfants est loin d’être un long fleuve tranquille ! Budget serré, courses XXL, bêtises imprévues, le quotidien de ces familles nombreuses peut vite tourner au grand désordre. Gérer ces grandes tribus demande une organisation sans faille !

Philippe, Sophie et leurs six enfants vivent sur un bateau. Dans cette famille, le maître mot c’est l’autonomie dès le plus jeune âge. À chaque vacance, ce sont les enfants qui organisent tout. Cette année, Isaïe, 9 ans, prévoit une expédition de 90 km en canoë sur le fleuve de l’Eyre. En plus de devoir faire tenir tous les bagages pour ce voyage de plusieurs semaines sur trois embarcations gonflables, la tribu doit aussi organiser ses nuits sous la tente en pleine nature et prévoir de réviser les leçons en famille. Pas de quoi effrayer ces aventuriers qui n’en sont pas à leur premier challenge !

Maria et Laurent sont à la tête d’une famille recomposée de 7 enfants. Après des années sans vacances d’été, ils s’offrent une semaine tous ensemble dans un camping en Vendée. Concours de pétanque, balades à vélo, soirées dansantes : là-bas, tout est prévu pour occuper les enfants comme les parents. Mais les disputes et les chamailleries sont le lot quotidien d’une famille nombreuse. Dans ce contexte, Laurent trouvera-t-il le moment propice pour demander Maria en mariage ?

Gwenaëlle et Grégoire sont professeurs en région parisienne. Pour vivre heureux avec leurs 5 enfants en bas âge, ils ont un mot d’ordre : l’organisation. Cet été, les parents veulent faire découvrir l’Angleterre à leurs petits. Pour loger tout le monde à petit prix, ils échangent leur pavillon en banlieue parisienne contre un superbe cottage en pleine campagne anglaise !