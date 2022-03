“Echappées Belles” : Spéciale « Martinique gourmande », samedi 26 mars sur France 5 (vidéo)

Samedi 26 mars à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Chef Anto vous propose de partir à la découverte de la gastronomie Martiniquaise.

Pour cette nouvelle “Echappées Belles” Spéciale Gourmande, Chef Anto part à la découverte de la gastronomie martiniquaise.

Economique, colorée, équilibrée, la cuisine martiniquaise est aussi un subtil métissage des saveurs caribéennes, indiennes, européennes, et africaines. C’est de cette dernière influence, qui en dit également beaucoup de l’histoire de l’île, que Chef Anto va s’inspirer grâce à sa propre culture, son expérience.

Au milieu des sublimes décors de la Martinique, des paysages tropicaux et volcaniques du Nord, aux plages de sable blanc du Sud, Anto ira à la rencontre des amoureux de la cuisine martiniquaise. Sur sa route, elle croisera des cuisiniers, des paysans, des porteurs d’innovation, et garants de traditions, tous engagés dans la préservation d’une gastronomie locale et responsable.

Et pour remercier ceux qui l’auront accueilli, Chef Anto concoctera une recette aux accents africains, en apportant sa touche personnelle dont elle a le secret !

Les reportages diffusés :

Le tourisme culinaire

La pêche, une tradition martiniquaise

Les ambassadeurs du goût

Les îlets, joyaux de la Martinique

La noix de coco

Les "rimed raziè", le soin par les plantes.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Destination Corée du Sud ! ».

La Corée du Sud est parvenue en un temps record à se hisser parmi les plus puissantes économies mondiales. Bien souvent, lorsqu'on évoque la Corée, on pense à la trépidante Séoul, tournée vers l'avenir et une industrie "high tech".

Mais derrière cette effervescence on trouve un autre visage : des paysages insoupçonnables et la richesse de son patrimoine ancestral. Ses habitants n'ont pas fait table rase du passé. Mis en lumière par les récents JO d'hiver, la Corée du Sud s'ouvre à Jérôme Pitorin : de la capitale futuriste aux temples du VIIIe siècle, notre globe-trotteur fait des bonds dans le temps grâce aux multiples facette de la péninsule.

Jérôme Pitorin arrive à Gyeongju, l'ancienne capitale du royaume de Silla. Dans cette ville, pas de buildings, pas d'architecture moderne...

Les reportages diffusés :