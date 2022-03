“Nous, les Européens” « Textile en Europe : la renaissance », dimanche 27 mars sur France 3

Dimanche 27 mars à 10:40, Eléonore Gay vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Nous les Européens”. Direction le Portugal où l'industrie textile, longtemps sinistrée, vit un grand redémarrage depuis ces dernières années. Une renaissance notable également ailleurs en Europe.

Sous la pression des consommateurs, des industriels croient à nouveau en des vêtements "Made in Europe". Et le secteur repart également en France : des start-up avec de jeunes ingénieurs et même des poids lourds de la branche développent une mode locale, durable, plus vertueuse pour l'environnement que la "Fast Fashion", source de pollution et de gaspillage

Le grand reportage

A 50 kilomètres au nord de Porto, le CITEVE est le cœur de la révolution textile portugaise. Dans ses laboratoires, 150 chercheurs testent de nouvelles matières, de nouveaux tissus. Ils inventent aussi les vêtements de demain, comme une combinaison anti-tempête, une robe de soirée dont les fils de la broderie sont chauffants ou des chaussures anti-covid avec des molécules intégrées à la semelle repoussant le virus…

Un reportage d'Alexandre Paré et Philippe Maire.

Les invités

Sacha Boyadjian et Victor Legrain : cofondateurs de l'entreprise Les Trois Tricoteurs située à Roubaix.

Majdouline Sbai : sociologue, vice-présidente de l'association d'entreprises mode et textile Fashion Green Hub.

Olivier Guillaume : président de Safilin.