“C à vous” vendredi 25 mars : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Vendredi 25 mars à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

C à vous

Pourquoi le conflit en Ukraine ravive-t-il la mémoire douloureuse de la Seconde Guerre mondiale ?

Invité : Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et auteur de “Le laboureur et les mangeurs de vent” paru aux éditions Odile Jacob.

Présidentielle 2022



Invité : Patrick Kanner, président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au Sénat et soutien d’Anne Hidalgo.

Invité : Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National, soutien de Marine Le Pen.

Ce dimanche, la France passe à l’heure d’été !

Invité : Damien Mascret, médecin généraliste et journaliste à France Télévisions.

Le Chef du Jour dans la cuisine de C à vous

Invité : Alan Geaam, chef étoilé du restaurant “Alan Geaam” à Paris.

Au dîner de C à vous

Invités : Bilal Hassani, auteur-compositeur-interprète et influenceur, et sa mère, Amina Frühauf, pour son livre “Être mère – Taha, Bilal et moi”, paru chez Michel Lafon.

C à vous, la suite

Mireille Dumas, pour son documentaire inédit “Les mille et une vies de Line Renaud” diffusé sur France 3 ce soir à 21:10.

Jean-Paul Gaultier, créateur et ambassadeur du Sidaction dont l'édition 2022 est en cours ce week-end.