“C Politique” dimanche 27 mars : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 27 mars à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Dominique Moisi, géopolitologue, membre fondateur de l’Institut Français des Relation Internationales (IFRI), conseiller spécial de l’Institut Montaigne. Témoignage > une journaliste ukrainienne raconte l’exode Invitée : Lidiya Taran, Journaliste ukrainienne. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Le bouleversement des equilibres Antoine Bondaz, chercheur. Carole Grimaud Potter, professeur. Benjamin Haddad, chercheur. Bertrand Badie, politiste. Jean Guisnel, journaliste.