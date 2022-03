“Affaires sensibles” « Brigades rouges : la fin de l’exil ? » lundi 28 mars sur France 2

Lundi 28 mars à 22:55, France 2 diffusera un nouveau numéro du magazine “Affaires sensibles” dans lequel Fabrice Drouelle reviendra sur le dernier acte des Brigades Rouges.

Comme un fantôme entre la France et l’Italie, la question des Brigades Rouges est en ce moment au cœur de l’actualité.

Emmanuel Macron a décidé d’avancer dans la restitution de certains criminels et terroristes d’extrême gauche à l’Italie. Ils ont tous été condamnés pour des implications dans des meurtres lors des années de plomb, entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. Ils ont trouvé refuge en France depuis plus de 40 ans.

Retour sur l’affaire

Le 14 janvier 2019, sur le tarmac de l’aéroport de Rome, un avion en provenance de Bolivie se pose devant les caméras du monde entier.

Matteo Salvini, alors ministre de l’Intérieur d’extrême droite, a revêtu un uniforme de policier pour accueillir le fugitif le plus recherché d’Italie : Cesare Battisti. Ancien activiste d’ultra gauche en cavale depuis 37 ans, il a été condamné par contumace par la justice italienne pour sa participation à 4 assassinats pendant les années de plomb.

Cette prise est d’autant plus symbolique que Battisti a longtemps été au cœur d’une intense polémique franco-italienne. Réfugié en France, il avait été soutenu par de nombreux intellectuels.

Alors que depuis l’an dernier, la justice française se penchait sur la possible extradition de dix autres anciens membres des Brigades Rouges et diverses factions d’extrême gauche, le documentaire d’Emilie Lançon pour Affaires Sensibles enquête sur le dossier très délicat qui envenime depuis 40 ans les rapports entre la France et l’Italie.

Dans les années 80, le président François Mitterrand avait accordé aux activistes italiens la protection de la France, pourvu qu’ils renoncent à la lutte armée. Depuis, ils y ont fait leur vie, et beaucoup y ont fondé une famille.

Notre pays, est-il en train de revenir sur sa promesse ? Ce film inédit analyse les fondements de la « doctrine Mitterrand » et raconte les péripéties d’anciens activistes ayant voulu échapper à la justice italienne. Certains s’expriment pour la première fois.

Un documentaire de 45’ réalisé par Emilie Lançon pour France TV Presse.

Invité en plateau

Maître Henri Leclerc, il a été l’avocat de plusieurs anciens membres des Brigades rouges réfugiés en France.