“Passage des arts” dimanche 27 mars : les invités reçus par Claire Chazal sur France 2

Dimanche 27 mars à 23:00, Claire Chazal présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Passage des arts”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Dans cette nouvelle formule du dimanche soir sur France 2, la culture se décline sous toutes ses formes et autour de tous les arts, en compagnie d’un invité fil rouge qui dialogue avec Claire Chazal et permet aux téléspectateurs de mieux comprendre son parcours et son univers artistique.

Tout au long de la soirée, d’autres artistes (écrivains, danseurs, plasticiens, comédiens, etc.) viennent cet entretien, et faire découvrir leurs imaginaires. Cette nouvelle formule de Passage des arts permet aussi chaque semaine de découvrir en image l’ensemble de l’actualité culturelle avec un agenda, une enquête, et des reportages dans les coulisses du spectacle vivant et des institutions culturelles.

Dimanche 27 mars, Claire Chazal recevra :

Guillaume Gallienne, pour « Le Malade imaginaire », à la Comédie-Française.

Léa Drucker, pour le film « Le Monde d’hier », réalisé par Diastème, au cinéma le 30 mars prochain.

Germain Louvet, danseur étoile à l’Opéra de Paris, pour son livre « Des choses qui se dansent » chez Fayard.

En Live : Sofiane Pamart, pianiste.